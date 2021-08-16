Hafta içi Star Tv ekranlarına gelmesi beklenen Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programının ileri bir tarihe ertelendiği açıklaması geldi. Bu açıklama ile birlikte programın ilk bölümünü bekleyen izleyiciler "Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı ne zaman ve saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Seda Sayan'ın programı neden yok, ertelendi mi?" sorularına yanıt aramaya başladılar. Peki; Seda Sayan'ın programı neden yok? İşte yapılan o açıklama!