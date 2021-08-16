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Haberler Medya Haberleri Watsons çalışma saatleri 2021: Watsons saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 16.8.2021 17:01 Son Güncelleme: 16.8.2021 17:01

Watsons çalışma saatleri 2021: Watsons saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Watsons çalışma saatleri 2021: Watsons saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Kadınların en sevdiği kozmetik mağazalarından biri olan Watsons artık kendi ününü de aştı. Hemen hemen her şeyi bulabileceğimiz Watsons mağazaları adeta hayat kurtarır nitelikte. Ülke genelinde 300’den fazla mağazasıyla hizmet veren Watsons kişisel bakım ürünleri üzerine adeta devleşti. Peki bu kadar çok talep gören Watsons mağaları çalışma saatleri kaç? Watsons saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 2021 Watsons çalışma saatleri haberimizin devamında..

Kişisel bakım ürünlerinde üst sıralarda gelen Watsons mağazası özellikle kadınlar tarafından epey talep görüyor. Son zamanlarda ise sadece kadınlara değil erkek kişisel bakımına da üst derecede destek veren Watsons mağazaları adeta her gün dolup taşıyor. Peki bu kadar çok fazla ziyaretçisi ve talebi olan Watsons mağazaları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

WATSONS ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Watsons Mağazaları, haftaiçi hergün mesaiye sabah saat 10:00'da başla ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar aralıksız olarak devam eder. Watsons, hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri de aynı saatler arasında hizmet vermektedir.

Watsons ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile diğer 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de çalışmaktadır.

WATSONS İLETİŞİM BİLGİLERİ

Watsons genel merkez binası, Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi No: 5, Kat:4-5 Ofis No:9-10, Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Watsons'a 0 216 635 68 00 ve 0 216 635 68 09 Faks numarası ile ulaşabilirsiniz.

Watsons Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 444 99 87'dir.

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Watsons çalışma saatleri 2021: Watsons saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
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