Ada Masalı yeni bölüm izle! Ada Masalı 9. yeni bölüm Star Tv canlı izle ekranı! Haziran’ı şaşkına çeviren misafir...

Ada Masalı 9. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları bugün itibarıyla hız kazandı. Star Tv canlı yayın aracılığı ile diziyi takip etmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirirken yapımda bu hafta neler yaşanacağı merak konusu haline geldi. Ada Masalı izle linkini sizler için haberimize ekledik. İşte 17 Ağustos Ada Masalı yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Haziran, Hakan'la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran'ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar. Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kalır.
İdil, Zeynep'le Latif'in düğününü engellemeye kararlıdır. Haziran da bu evliliği onaylamaz. Bu sırada gizemli biri oteldeki suit odayı iki aylığına kiralar. Ancak hiçbir şeyi beğenmediğinden Haziran ve Poyraz odayı baştan yaratmak zorunda kalır. Bunun için çıktıkları yolculukta ömürlerinin sonuna kadar unutamayacakları Elsa Hanım'la tanışırlar. Elsa Hanım, Poyraz ve Haziran'a asla unutamayacakları bir şey öğretir.
Poyraz, Haziran'la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar.
ADA MASALI İZLE EKRANI!
Dizinin bölümlerini aşağıda yer alan linke giderek takip edebilirsiniz...
https://www.startv.com.tr//dizi/ada-masali/son-bolum