Ada Masalı yeni bölüm izle! Ada Masalı 9. yeni bölüm Star Tv canlı izle ekranı! Haziran’ı şaşkına çeviren misafir...

İdil, Zeynep'le Latif'in düğününü engellemeye kararlıdır. Haziran da bu evliliği onaylamaz. Bu sırada gizemli biri oteldeki suit odayı iki aylığına kiralar. Ancak hiçbir şeyi beğenmediğinden Haziran ve Poyraz odayı baştan yaratmak zorunda kalır. Bunun için çıktıkları yolculukta ömürlerinin sonuna kadar unutamayacakları Elsa Hanım'la tanışırlar. Elsa Hanım, Poyraz ve Haziran'a asla unutamayacakları bir şey öğretir.

Poyraz, Haziran'la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar.

ADA MASALI İZLE EKRANI!

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