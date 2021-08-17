Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Haziran, Hakan’la karşı karşıya!

Ada Masalı yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın rol aldığı yapımda Poyraz, Haziran'la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar. Heyecanlı anların yaşandığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haziran, Hakan'la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran'ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar. Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kalır.

İdil, Zeynep'le Latif'in düğününü engellemeye kararlıdır. Haziran da bu evliliği onaylamaz. Bu sırada gizemli biri oteldeki suit odayı iki aylığına kiralar. Ancak hiçbir şeyi beğenmediğinden Haziran ve Poyraz odayı baştan yaratmak zorunda kalır. Bunun için çıktıkları yolculukta ömürlerinin sonuna kadar unutamayacakları Elsa Hanım'la tanışırlar. Elsa Hanım, Poyraz ve Haziran'a asla unutamayacakları bir şey öğretir.

Poyraz, Haziran'la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar.