Belleville Polisi filmi konusu ve oyuncuları: Belleville Polisi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

17 Ağustos Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek olan Belleville Polisi filmi 2018 yılı yapımıdır ve filmin yönetmen koltuğunda Rachid Bouchareb oturmaktadır. Komedi ve suç türlerinde film sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan filmde Omar Sy, Luis Guzman gibi isimler başrolde yer alıyor. Peki; Belleville Polisi filmi konusu nedir? Belleville Polisi filmi oyuncuları kimler?

BELLEVILLE POLİSİ FİLMİ KONUSU

'Baaba' lakaplı Sebastian'ın çocukluk arkadaşı Roland, peşinde olduğu uyuşturucu çetesi tarafından öldürülünce Baaba, suçluları yakalayıp Roland'ın intikamını almak için Fransa'dan Miami'ye gider. Burada yerel polis ile işbirliği yapan Baaba'yı zorlu günler beklemektedir çünkü Miami'de işler Fransa'da olduğundan farklı yürümektedir.

BELLEVILLE POLİSİ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Rachid Bouchareb

Tür : Komedi / Suç

Oyuncular : Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna