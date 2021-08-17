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Haberler Medya Haberleri Kalp Yarası son bölüm izle! ATV ile Kalp Yarası yeni bölüm izle! Baha'dan beklenmedik hamle!
Giriş Tarihi: 17.8.2021 15:11 Son Güncelleme: 17.8.2021 15:11

Kalp Yarası son bölüm izle! ATV ile Kalp Yarası yeni bölüm izle! Baha'dan beklenmedik hamle!

Kalp Yarası son bölüm izle! ATV ile Kalp Yarası yeni bölüm izle! Baha’dan beklenmedik hamle!

ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası son bölüm izle araştırması dizi severlerin gündeminde bulunuyor. Dün akşam yayınlanan son bölümde Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Dizinin son bölümünün sona ermesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kalp Yarası son bölüm izle seçeneği ve ATV ile Kalp Yarası yeni bölüm tamamı full izle ekranı

Pazartesi akşamlarının reyting rekoru kıran dizisi Kalp Yarası izle şeklinde araştırmalar sürüyor. Dizinin dün akşamki son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Kalp Yarası 7.bölüm izle araştırması yapıyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü ATV ekranlarında canlı olarak yayınlandı. İşte ATV ile Kalp Yarası son bölüm tamamı full izle ekranı ve yeni bölüm fragmanı

KALP YARASI İZLE!

Atv'nin reyting hükümdarı dizisi Kalp Yarası 7. bölümüyle evlerinize konuk oldu. Yayınlanan son bölüm ardından yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Kalp Yarası son bölümü buradan hemen izleyebilirsiniz...

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 7.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.

Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

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Kalp Yarası son bölüm izle! ATV ile Kalp Yarası yeni bölüm izle! Baha'dan beklenmedik hamle!
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