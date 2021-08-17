Pazartesi akşamlarının reyting rekoru kıran dizisi Kalp Yarası izle şeklinde araştırmalar sürüyor. Dizinin dün akşamki son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Kalp Yarası 7.bölüm izle araştırması yapıyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü ATV ekranlarında canlı olarak yayınlandı. İşte ATV ile Kalp Yarası son bölüm tamamı full izle ekranı ve yeni bölüm fragmanı
Atv'nin reyting hükümdarı dizisi Kalp Yarası 7. bölümüyle evlerinize konuk oldu. Yayınlanan son bölüm ardından yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Kalp Yarası son bölümü buradan hemen izleyebilirsiniz...
Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.
Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.