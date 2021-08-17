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Giriş Tarihi: 17.8.2021 22:04 Son Güncelleme: 17.8.2021 22:04

Kazandibi Tarifi: Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kazandibi Tarifi: Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılardan kazandibi tatlısı istenmesi sonrasında, televizyonda izleyenler evde hazırlamak sevdiklerine sunmak isteyerek Kazandibi Tarifine ilişkin “Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan “Kazandibi tarifi” ve diğer tüm detaylar şöyle;

"Kazandibi tarifi" MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında izleyenler tarafından, Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 5 su bardağı süt
  • 2 çay bardağı tozşeker
  • 2 çorba kaşığı nişasta
  • 2 çorba kaşığı un
  • Biraz vanilya

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

  1. Tencereye süt ve tozşekeri koyup, ocakta kaynamaya bırakın.
  2. Ayrı bir yerde nişasta ve unu sulandırıp, kaynamakta olan sütün içerisine karıştırarak ekleyin. 5 dakika kaynatın.
  3. Sıvıyağ ile yağlanmış baklava tepsisine pudraşekeri serpin.
  4. Muhallebinin birazını tepsiye döküp, spatula ile yayın.
  5. Ocakta altını kızartın.
  6. Sonra tepsiyi kaldırıp, kalan muhallebiyi dökün.
  7. 3 saat soğutup servis yapın.

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Kazandibi Tarifi: Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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