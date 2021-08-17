Kazandibi Tarifi: Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Kazandibi tarifi" MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında izleyenler tarafından, Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.
KAZANDİBİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 5 su bardağı süt
- 2 çay bardağı tozşeker
- 2 çorba kaşığı nişasta
- 2 çorba kaşığı un
- Biraz vanilya
KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?
- Tencereye süt ve tozşekeri koyup, ocakta kaynamaya bırakın.
- Ayrı bir yerde nişasta ve unu sulandırıp, kaynamakta olan sütün içerisine karıştırarak ekleyin. 5 dakika kaynatın.
- Sıvıyağ ile yağlanmış baklava tepsisine pudraşekeri serpin.
- Muhallebinin birazını tepsiye döküp, spatula ile yayın.
- Ocakta altını kızartın.
- Sonra tepsiyi kaldırıp, kalan muhallebiyi dökün.
- 3 saat soğutup servis yapın.