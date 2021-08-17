Kazandibi Tarifi: Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Kazandibi tarifi" MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında izleyenler tarafından, Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

5 su bardağı süt

2 çay bardağı tozşeker

2 çorba kaşığı nişasta

2 çorba kaşığı un

Biraz vanilya

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?