Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri MasterChef Mert kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mert Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 18.8.2021 01:49 Son Güncelleme: 18.8.2021 01:49

MasterChef Mert kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mert Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Mert kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mert Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında ana kadronun 13. yarışmacısı olmaya hak kazanan Mert Yılmaz ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Mert kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. MasterChef Mert kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı Mert Yılmaz ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Mert kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF MERT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Mert Yılmaz, 29 yaşında ve aslen Bolu Mengenli. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, özel bir catering firmasını aşçılığını yapıyormuş. Ama geçen ayın başında işi bırakmış. Son üç aydır bulunduğu ve taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş.

2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiş.

Seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok seven MasterChef Mert bu sekiz yıl boyunca dünyanın değişik yerlerine seyahat etmiş.

KAYNAK: acunn.com

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Mert kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mert Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA