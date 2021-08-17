MasterChef Mert kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mert Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı Mert Yılmaz ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Mert kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF MERT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Mert Yılmaz, 29 yaşında ve aslen Bolu Mengenli. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, özel bir catering firmasını aşçılığını yapıyormuş. Ama geçen ayın başında işi bırakmış. Son üç aydır bulunduğu ve taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş.

2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiş.

Seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok seven MasterChef Mert bu sekiz yıl boyunca dünyanın değişik yerlerine seyahat etmiş.

KAYNAK: acunn.com