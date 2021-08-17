Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yeni bir yol izlenerek, hikayede geriye dönüş metoduyla Sultan Alparslan dönemi işlenecek. Yeni bir kadroyla ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı'nda başrollerde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alacak. İşte "Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı ve dizi hakkında merak edilenler.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU: ALPARSLAN'IN DESTANI YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Malazgirt Fatihi Sultan Alparslan'ın galibiyetlerini ve kahramanlıklarını işleyecek olan Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı dizisinin yayın tarihi 4 Ekim 2021 olarak açıklandı. 3 sezon sürmesi planlanan dizi her hafta Pazartesi günü TRT 1'de yayınlanacak?
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU: ALPARSLAN'IN DESTANI OYUNCU KADROSU
Dizide Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandırırken Fahriye Evcen Arduç'un partneri olarak dizide yer alacak. Ayrıca eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke'nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.
SULTAN ALPARSLAN KİMDİR?
Çağrı Bey'in oğlu olan Alp Arslan, 20 Ocak 1029 tarihinde doğdu. Amcası Tuğrul Bey'in yerine Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olarak 27 Nisan 1064'te tahta geçmiştir. Alp Arslan henüz küçük yaştayken babası Çağrı Bey'in hastalanması üzerine devletin yönetimini ele alarak Gazneli saldırılarını durdurmuştur. Karahanlılara ve Gaznelilere karşı elde ettiği başarılar kendisine büyük bir itibar kazandırdı. 1059 yılında babası Çağrı Bey'in ölümü üzerine Horasan Meliki oldu. Alp Arslan amcası Tuğrul Bey arkasında evlat bırakmadan ölünce onun vasiyeti üzerine tahta çıkarılan Süleyman'ın hükümdarlığın kabul etmeyerek onunla mücadeleye girişmiştir.
Tuğrul Bey'in ölümü sonrası isyan eden Huttalan ve Saganiyan emirleri ile Herat'ta bulunan amcası İnanç Yabgu'nun üzerine yürümek zorunda kaldı. Asi emirleri itaat altına aldıktan sonra İnan Yabgu'yu da yenerek taht talebinden vazgeçirdi. Daha sonra büyük bir ordu ile devletin başkenti olan Rey şehrine doğru hareket etti. Alp Arslan'ın bu meşguliyetinden faydalanan Kutalmış kendi adına hutbe okutarak sultanlığını ilan etti. Ardından 50.000 kişilik ordusuyla Rey üzerine yürümüş ve karşısına çıkarılan kuvvetleri bozguna uğratmıştır. Tahta çıkarılan Süleyman ise sultanlığını kabul etmeyen rakiplerince kendi zayıflığını fark ederek Şiraz'a çekildi. Alp Arslan'ın Rey şehrine girmesi üzerine İsfahan'a kadar ilerlemiş olan Kirman Meliki Kavurd kendi topraklarına dönerek Alp Arslan adına hutbe okuttu. Alp Arslan'ın Rey'de tahta çıkıp adına hutbe okutmasından ve sikke bastırmasından sonra saltanatı Abbasi Halifesi Kaim Biemrillah tarafından törenle tasdik edildi.