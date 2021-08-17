Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yeni bir yol izlenerek, hikayede geriye dönüş metoduyla Sultan Alparslan dönemi işlenecek. Yeni bir kadroyla ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı'nda başrollerde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alacak. İşte "Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı ve dizi hakkında merak edilenler.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU: ALPARSLAN'IN DESTANI YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Malazgirt Fatihi Sultan Alparslan'ın galibiyetlerini ve kahramanlıklarını işleyecek olan Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı dizisinin yayın tarihi 4 Ekim 2021 olarak açıklandı. 3 sezon sürmesi planlanan dizi her hafta Pazartesi günü TRT 1'de yayınlanacak?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU: ALPARSLAN'IN DESTANI OYUNCU KADROSU

Dizide Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandırırken Fahriye Evcen Arduç'un partneri olarak dizide yer alacak. Ayrıca eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke'nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.