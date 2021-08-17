Youtube’da para kazanma şartları - Youtube para kazanma nasıl aktifleştirilir?

Son yıllarda dünya çapında kullanım düzeyi en çok artan platformlardan biri olan Youtube, özgün içerikler üreten kanallar açarak birçok izleyiciye ulaşma imkânı sağlayan önemli bir medya aracı haline gelmiştir. Bu alanı kullanarak kanallar açan ve belli bir izleyici düzeyine ulaşarak bu işten para kazanan kişilerin sayısı da giderek artmaktadır. Youtube kanalı açarak bu kanal üzerinden üretilen özgün içeriklerle çok sayıda izleyiciye ve takipçiye ulaşmak mümkündür. Ayrıca belirli şartları yerine getirdikten sonra Youtube sayesinde çeşitli yollardan para kazanmak da mümkündür. Youtube üzerinden para kazanmaya başlayabilmek için temel koşullar şunlardır:

YOUTUBE PARA KAZANMA ŞARTLARI

Youtube kanalının son bir yıl içinde en azından 4000 saatlik izlenme süresine erişmiş olması

Youtube kanalının en az 1000 abone sayısına ulaşmış olması

Youtube hesabına bağlı bir AdSense hesabının bulunması

Youtube'un para kazanma ile ilgili politikalarının tamamına uygun hareket etmek

Youtube'dan para kazanma özelliğini aktif hale getirebilmek için gerekli olan bu dört temel şartı yerine getirdikten sonra, Youtube üzerinden maddi gelir elde etmeye yarayan Youtube İş Ortağı Programı'na başvurmak gerekmektedir. Youtube İş Ortağı Programı'na başvuru tamamlandıktan sonra, Youtube tarafından kanal ve kanalda yayınlanan içerikler incelenecektir. İnceleme sonucunda, Youtube'un para kazanma politikasına ve Topluluk Kuralları'na uygun içerikler olduğu tespit edilirse, Youtube üzerinden para kazanmaya başlanabilir. Youtube'dan para kazanmak için gerekli olan bu koşulları sağlamanın ve para kazanmak için uygun bulunmanın en temel koşulu, iyi ve kalitesi yüksek medya içerikleri üretmektir. Üretilecek olan içeriklerin hangi hedef kitleye hitap edeceği doğru belirlenmelidir. Hedef kitle doğru belirlenir ve bu hedef kitleye uygun özellikler taşıyan kaliteli ve özgün içerikler üretilirse, izlenme ve abone sayıları artırılabilir. Youtube üzerinden kaliteli ve iyi içerikler üreterek yayınlamaya yönelik olarak, Youtube'un İçerik Üretici Akademisi üzerinden bilgilendirme kursları verilmektedir. Youtube üzerinden para kazanmanın farklı yolları vardır:

Reklamlar üzerinden para kazanma

Ürün satarak para kazanma

Kanal üyelikleriyle para kazanma

Super Chats ve Super Stickers sayesinde para kazanma

Youtube'un yukarıda belirtilen koşullarını yerine getirmek şartıyla, Youtube üzerinden yayınlanan reklamlardan para kazanmak mümkün hale gelmektedir. Eğer ki Youtube içerikleri 10 dakikadan daha uzun içerikler olarak hazırlanırsa, bu durumda videoların ortasında da reklamların yayınlanması mümkün hale gelmektedir. Ancak yine de sırf süreyi uzatmak amacıyla videoların içerik kalitesinden ödün verilmemelidir.

YOUTUBE'DAN PARA KAZANMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Youtube'dan para kazanmak için, Youtube İş Ortağı Programı'na başvuru yapmak gerekmektedir. Bu başvuru, Youtube platformu üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır.

YOUTUBE'DA PARA KAZANMAK İÇİN KAÇ SAAT İZLENME GEREKİYOR?

Youtube'dan para kazanmaya başlayabilmek için, öncelikle son 12 ay içinde toplam olarak 4000 saatlik izlenme süresine erişmek gerekir. Youtube kanalı son 12 ayda toplam 4000 saatlik izlenme süresine sahip olduğu andan itibaren, Youtube üzerinden para kazanma özelliği aktif hale getirilebilmektedir.

YOUTUBE'DA PARA KAZANMAK İÇİN KAÇ ABONE GEREKİYOR?

Youtube'dan para kazanabilmek için, kanalın toplamda en az 1000 abone sayısına ulaşması gerekir.