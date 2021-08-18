Gökhan Alkan kimdir? Ünlü oyuncu Gökhan Alkan kaç yaşında ve nereli?

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Birçok dizi ve film projesinde rol alan Alkan şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinde boy gösteriyor. Gökhan Alkan Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümünden ve Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği lisans bölümünden mezun oldu. İşte hakkında merak edilenleri...

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümünden ve Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği lisans bölümünden mezun oldu.

Alkan, oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. İki sezon Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oynadı.

2011 yılında Muhteşem Yüzyıl'da konuk oyuncu olarak izleyicinin karşısına ilk kez çıkan Alkan, 2013 yılında Her şey Yolunda Merkez adlı dizinin başrol oyuncusu oldu.

Devam eden senelerde Gurbette Aşk Bir Yastıkta, Kocamın Ailesi, Seviyor Sevmiyor adlı dizilerde rol alan oyuncu, Defnenin Bir Mevsimi, Makas ve Organik Aşk Hikâyeleri adlı filmlerde beyaz perdede boy gösterdi.

Alkan, 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen Asia Pasific Actors Network Star Awards Özel Ödülü'nü kazandı.

Oyuncu, 2017'de ise Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı adlı dizinin başrolünü paylaştığı Öykü Karayel ile Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülünü de kazandı.

2019'da Zengin ve Yoksul'da Karan Serezli karakterine hayat veren Alkan, 2020'de Yasak Elma'da Kerim karakterini canlandırdı.

Şimdilerde, ATV'de yayınlanan Kalp Yarası adlı dizide Ferit karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu, projede Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerle birlikte rol alıyor.

Gökhan Alkan, Yasak Elma'da rol arkadaşı olan meslektaşı Nesrin Cavadzade ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde nişanlandı.