MasterChef Safanur kimdir? MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı Safanur Bol kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna 14. Sırada dahil olan Safanur Bol'a ilişkin detaylar merak konusu olarak MasterChef Safanur kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Safanur Bol, 19 Ağustos 1998 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğdu. Üç çocuklu bir ailenin son çocuğu olan Safanur, ilk-orta ve lise öğrenimimi Gemlik'te tamamladı. Sonrasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak sanatları ve yönetimi bölümünü tam burslu kazandı. Altı senedir İzmir'de yaşayan Safanur Bol, şu sıralarda Ege üniversitesinde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üstüne yüksek lisans yapıyor.

Michelin yıldızlı La Mere Brazier gibi çok sayıda yerde, hem yurt içinde hem de yurt dışında staj yapmış ve çalışmıştır.

Yakın zamanda ailesi ve arkadaşlarının tavsiyesi ile MasterChef 2021 Türkiye yarışmasına İzmir'den katılmıştır.

KAYNAK: acunn.com