Sac Kavurma tarifi: Sac Kavurma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında Sac Kavurma tarifi ile ilgili detaylar Sac Kavurma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
SAC KAVURMA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 5 adet incik,
- tuz,
- karabiber
Ispanak püresi için:
- 1 kg ıspanak
- Bir tutam karbonat
- 1 çorba kaşığı un
- 1 çorba kaşığı margarin
- 1 su bardağı süt
- 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz,
- karabiber
Patates püresi için:
- 1 kg patates
- 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı süt,
- tuz
SAC KAVURMA YAPILIŞI
- İncikleri yağsız tavada hafifçe kızartın. Daha sonra tencereye alıp, tuz ve karabiber ekleyerek haşlayın.
- Ayrı bir yerde ıspanak püresi için, ıspanağı ayıklayıp haşlayın. Çok az karbonat ekleyin. Daha sonra ıspanağı süzüp, suyun altında yıkayarak yapraklarını sıkın.
- İncecik kıyın. Küçük bir tencereye, un ve margarini alıp kavurun. Sütü ekleyin (malzemelerden biri az gelirse miktarını arttırabilirsiniz). Kaşar peyniri, tuz ve karabiber ilave edin. 15 dakika pişirin.
- Ayrı bir yerde patates püresini hazırlayın. Bunun için, patatesin kabuklarını soyup, doğrayın. Suyunu ekleyip, tuz katın. 15 dakika pişirin. Fazla suyunu süzüp, mikserden geçirin.
- Kaşar peyniri, tereyağı ve süt ilave edip püre yapın. Haşlanan kuzu inciği, patates ve ıspanak püresi ile servis yapın.