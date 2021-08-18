Sac Kavurma tarifi: Sac Kavurma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında Sac Kavurma tarifi ile ilgili detaylar Sac Kavurma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SAC KAVURMA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

5 adet incik,

tuz,

karabiber

Ispanak püresi için:

1 kg ıspanak

Bir tutam karbonat

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı margarin

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz,

karabiber

Patates püresi için:

1 kg patates

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt,

tuz

SAC KAVURMA YAPILIŞI