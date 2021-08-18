Şehriyeli Pilav tarifi: Şehriyeli Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında Şehriyeli Pilav tarifi ile ilgili detaylar Şehriyeli Pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ŞEHRİYELİ PİLAV NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

1/3 su bardağı tel şehriye

1 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2 su bardağı su

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

4 diş sarımsak

1 adet çubuk tarçın

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı badem

Tarçın

yenibahar

tuz

Yarım limonun suyu

ŞEHRİYELİ PİLAV YAPILIŞI