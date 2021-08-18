Yabancı film severler ekran başına! Transformers 5: Son Şövalye, bu gece Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Aksiyon ve bilim kurgu kategorisinde yer alan film, 2017 yılında vizyona girmişti. Peki, Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

TRANSFORMERS 5 KONUSU

Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager; Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye'de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki.

TRANSFORMERS 5 OYUNCULARI

Mark Wahlberg

Rolü : Cade Yeager

Laura Haddock

Rolü : Vivien Wembley

Anthony Hopkins

Rolü : Sir Edmund Burton

Isabela Merced

Rolü : Izabella