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Giriş Tarihi: 18.8.2021 14:53

Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Transformers serisinin 5. filmi olan Son Şövalye, bu gece ekranlarda olacak. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken filmin oyuncu kadrosunda, birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Sevilen fantastik serisi Transformers’ın 5. devamı Transformers 5: Son Şövalye’nin yönetmen koltuğunda serinin ünlü yönetmeni Michael Bay oturuyor. İşte, Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ve oyuncuları...

Yabancı film severler ekran başına! Transformers 5: Son Şövalye, bu gece Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Aksiyon ve bilim kurgu kategorisinde yer alan film, 2017 yılında vizyona girmişti. Peki, Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

TRANSFORMERS 5 KONUSU

Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager; Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye'de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki.

TRANSFORMERS 5 OYUNCULARI

Mark Wahlberg
Rolü : Cade Yeager

Laura Haddock
Rolü : Vivien Wembley

Anthony Hopkins
Rolü : Sir Edmund Burton

Isabela Merced
Rolü : Izabella

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Transformers 5: Son Şövalye filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
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