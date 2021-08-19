Perşembe akşamı ekrana gelen Kazara Aşk yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Normal şartlarda bu akşam yeni bölümüyle yayınlanması gereken yapım 19 Ağustos 2021 Star TV yayın akışında görülmemesi Kazara Aşk bugün var mı, yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt arattırmaya başladı. Akşam saatlerinde sorgulamalar artacak olup yayın akışına bakılmaya başlanacak. Peki Kazara Aşk bu akşam var mı, neden yok? Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ağustos Star TV yayın akışı
Star Tv ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Kazara Aşk yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin Randers Galatasaray maçı dolasıyla bu akşam yeni bölümünün yayınlanmayacağı biliniyor. Kazara Aşk yeni bölümün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.
Kazara Aşk'ın 8. bölümünün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor. Randers Galatasaray maçı nedeniyle Kazara Aşk yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Saat 22.00'da dizinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.
RANDERS - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KARŞILAŞMASI 20.00
KAZARA AŞK 22.00
STAR MARKET 00.40
Tekneyle açılarak kaybolan Dursun ve Tahsin'den sabah olmasına rağmen hala haber alınamıyordur. Şimal daha fazla eli kolu bağlı bekleyemeyeceğine karar verir. Civan'la bir tekne ayarlayarak onları aramak üzere yola çıkarlar. Fakat bu yolculuk hiç de düşündükleri gibi seyretmez. Dursun'ları bulmak bir yana kendi başlarını da derde sokarlar. Sonunda, Dursun ve Tahsin'in hiç beklenmedik bir yerde bulunmasıyla sular Şimal için durulsa da Civan için hala devam eden bir sorun vardır. Kenan'ın Esat'ın aslında nikah memuru olmadığını öğrendiğini ve tutuklanma haberlerinin kaydını Şimal'e gönderdiğini sanıyordur. Oysa Kenan'ın gönderdiği bambaşka videodur. Okan'ın sarhoş bir şekilde Civan'ın Şimal'le şirketi alabilmek için evlendiğini anlattığı bir video...
Kenan tehdidini bertaraf ettiğini sanan Civan, ilk planına döner; Şimal'i kendine aşık edecektir. Üstelik bu sefer adımlarını sağlam atacak, ne yapması gerektiği ile ilgili Şimal'in en yakın arkadaşı Aslı'dan yardım alacaktır. Civan bu kez işe yarıyor gibi görünen planını uygularken ortadan kalktı sandığı tehlikenin ona adım adım yaklaştığından habersizdir. Çünkü Okan'ın her şeyi anlattığı video, Şimal'in eline geçmek üzeredir. Civan bunu anlayıp Şimal'in gerçekleri öğrenmesini engellemeyi başarabilecek midir yoksa Şimal o videoyu izleyip Civan'ın kendinden sakladığı gerçekleri öğrenecek midir?