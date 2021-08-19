Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüri üyeliğini üstlendiği Masterchef yeni bölüm merakla bekleniyor. En son yayınlanan bölümde şefler en başarılı tabağın sahibini ana kadronun 14 yarışmacısı olarak seçti. Haftanın belli günlerinde yayınlanan yarışma bugün yayın akışında yer almayınca programın hayranları Masterchef yeni bölüm bu akşam var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Masterchef bu akşam var mı, neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ağustos Tv8 yayın akışı
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Programın Fenerbahçe - HJK Helsinki / UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu dolasıyla bu akşam yeni bölümünün yayınlanmayacağı biliniyor. Masterchef yeni bölümün ertesi gün yayınlanması bekleniyor.
Masterchef'in 42. Bölümünün Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Fenerbahçe - HJK Helsinki / UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu nedeniyle Masterchef yeni bölümü ekranlarda olmayacak.
21:45 Fenerbahçe - HJK Helsinki / UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu – Canlı
23:45 PAYLAŞ BENİMLE