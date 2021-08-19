Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüri üyeliğini üstlendiği Masterchef yeni bölüm merakla bekleniyor. En son yayınlanan bölümde şefler en başarılı tabağın sahibini ana kadronun 14 yarışmacısı olarak seçti. Haftanın belli günlerinde yayınlanan yarışma bugün yayın akışında yer almayınca programın hayranları Masterchef yeni bölüm bu akşam var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Masterchef bu akşam var mı, neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ağustos Tv8 yayın akışı