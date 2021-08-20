Bir Baba Hindu filmi konusu ne? Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kim?

Türk komedi türündeki Bir Baba Hindu bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2016 yılında vizyona giren yapımda Fadıl, bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca olanlar olur. Fadıl, genç kadını bulmak için yola çıkar. İşte Bir Baba Hindu filmi konusu ve oyuncuları

BİR BABA HİNDU KONUSU NEDİR?

Fadıl, bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca olanlar olur. Fadıl, genç kadını bulmak için yola çıkar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI KİM?

Sermiyan Midyat Rolü

Nicole Faria Rolü

Şafak Sezer

Burak Satıbol

Füsun Demirel

Zeynep Kankonde