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Giriş Tarihi: 20.8.2021 14:28

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu nedir, oyuncuları kimler? Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu oyuncu kadrosu ve konusu

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu nedir, oyuncuları kimler? Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu oyuncu kadrosu ve konusu

Bugün televizyon yayın akışında yer alan Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi, aksiyon ve macera türü sevenlerin gündeminde yer alıyor. Serinin üçüncü filmi; Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu nedir, oyuncuları kimler sorusuyla araştırılıyor. Dünya çapında hayran kitlesi elde eden filme ilişkin bilgiler haberimizde. İşte Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu oyuncu kadrosu, konusu ve IMDB puanı.

Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Karayip Korsanları serisinin üçüncü filmi bu akşam televizyonda yer alacak. 2007 ABD yapımı filmi ilk kez izleyecek olanlar; Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu nedir, oyuncuları kimler diye merak ediyor. İşte, macera-aksiyon türünde adını duyuran filmin oyuncu kadrosu ve konusu.

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU KONUSU

Will Turner ile birlikte Elizabeth Swann, Kaptan Jack Sparrow'u, Davy Jones'un dolabındaki akıllara zarar tuzaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak adına çaresizlik içinde Kaptan Barbossa ile ittifak kurarlar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi'nin kontrolü altında olan Davy Jones'un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi Uçan Hollandalı, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır.

İhanet, vefasızlık ve dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur'a düşer. Burada kurnaz Singapurlu korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanın sonu tabir edilen Uzakdoğu okyanuslarındaki nihai savaşta terazinin dengeleri ortadadır. Korsanların her biri sadece kendi hayatı ve kaderi için taraf olmakla kalmayacak; aynı zamanda özgürlük sevdalısı korsan yaşam tarzının geleceğini kurtarma mücadelesi verecektir.

OYUNCULARI

Johnny Depp - Kaptan Jack Sparrow

Orlando Bloom - Will Turner

Keira Knightley - Elizabeth Swann

Geoffrey Rush - Kaptan Hector Barbossa

Chow Yun-Fat - Sao Feng

Jack Davenport- James Norrington

Orijinal adı: Pirates of the Caribbean: At World's End

Yönetmen: Gore Verbinski

Yapım Yılı: 2007

Türü: Macera, Fantastik, Aksiyon

IMDB Puanı: 7.1

KARAYİP KORSANLARI SERİSİ FİLMLERİ

Siyah İnci'nin Laneti

Ölü Adamın Sandığı

Dünyanın Sonu

Gizemli Denizlerde

Ölü Adamlar Masal Anlatamaz

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Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu nedir, oyuncuları kimler? Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu oyuncu kadrosu ve konusu
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