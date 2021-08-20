Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu nedir, oyuncuları kimler? Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu oyuncu kadrosu ve konusu

Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Karayip Korsanları serisinin üçüncü filmi bu akşam televizyonda yer alacak. 2007 ABD yapımı filmi ilk kez izleyecek olanlar; Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu nedir, oyuncuları kimler diye merak ediyor. İşte, macera-aksiyon türünde adını duyuran filmin oyuncu kadrosu ve konusu.

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU KONUSU

Will Turner ile birlikte Elizabeth Swann, Kaptan Jack Sparrow'u, Davy Jones'un dolabındaki akıllara zarar tuzaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak adına çaresizlik içinde Kaptan Barbossa ile ittifak kurarlar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi'nin kontrolü altında olan Davy Jones'un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi Uçan Hollandalı, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır.