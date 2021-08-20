Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu nedir, oyuncuları kimler? Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu oyuncu kadrosu ve konusu

Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Karayip Korsanları serisinin üçüncü filmi bu akşam televizyonda yer alacak. 2007 ABD yapımı filmi ilk kez izleyecek olanlar; Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu konusu nedir, oyuncuları kimler diye merak ediyor. İşte, macera-aksiyon türünde adını duyuran filmin oyuncu kadrosu ve konusu.
KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU KONUSU
Will Turner ile birlikte Elizabeth Swann, Kaptan Jack Sparrow'u, Davy Jones'un dolabındaki akıllara zarar tuzaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak adına çaresizlik içinde Kaptan Barbossa ile ittifak kurarlar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi'nin kontrolü altında olan Davy Jones'un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi Uçan Hollandalı, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır.
İhanet, vefasızlık ve dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur'a düşer. Burada kurnaz Singapurlu korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanın sonu tabir edilen Uzakdoğu okyanuslarındaki nihai savaşta terazinin dengeleri ortadadır. Korsanların her biri sadece kendi hayatı ve kaderi için taraf olmakla kalmayacak; aynı zamanda özgürlük sevdalısı korsan yaşam tarzının geleceğini kurtarma mücadelesi verecektir.
OYUNCULARI
Johnny Depp - Kaptan Jack Sparrow
Orlando Bloom - Will Turner
Keira Knightley - Elizabeth Swann
Geoffrey Rush - Kaptan Hector Barbossa
Chow Yun-Fat - Sao Feng
Jack Davenport- James Norrington
Orijinal adı: Pirates of the Caribbean: At World's End
Yönetmen: Gore Verbinski
Yapım Yılı: 2007
Türü: Macera, Fantastik, Aksiyon
IMDB Puanı: 7.1