Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı Kürekçi Henry Pearce çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı Kürekçi Henry Pearce çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır? "sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı Kürekçi Henry Pearce çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?

A) Kıyıda gördüğü arkadaşıyla sohbet etmek

B) Anne ördek ve yavrularına yol vermek

C) Pipo içmek

D) Nehre düşen kediyi kurtarmak

Cevap: B) Anne ördek ve yavrularına yol vermek