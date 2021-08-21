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Giriş Tarihi: 21.8.2021 22:17 Son Güncelleme: 21.8.2021 22:20

1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı Kürekçi Henry Pearce çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?

1928’de Amsterdam Olimpiyatları’nda Avustralyalı Kürekçi Henry Pearce çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan  "1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı Kürekçi Henry Pearce çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?"   sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan    "1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı Kürekçi Henry Pearce çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?"     sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı Kürekçi Henry Pearce çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı Kürekçi Henry Pearce çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır? "sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı Kürekçi Henry Pearce çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?

A) Kıyıda gördüğü arkadaşıyla sohbet etmek

B) Anne ördek ve yavrularına yol vermek

C) Pipo içmek

D) Nehre düşen kediyi kurtarmak

Cevap: B) Anne ördek ve yavrularına yol vermek

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1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı Kürekçi Henry Pearce çeyrek finalde lider götürdüğü yarışta hangisini yapmak için kürek çekmeye ara vermiş, ikinciliğe düşmüş yine de yarışı kazanmıştır?
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