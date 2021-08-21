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Giriş Tarihi: 21.8.2021 22:09 Son Güncelleme: 21.8.2021 22:11

ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz olarak Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?

ABD’deki Silikon Vadisi’nde bulunan ve ücretsiz olarak Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz olarak Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz olarak Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz olarak Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz olarak Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz olarak Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?

A) Thomas Edison

B) Steve Jobs

C) Nikola Tesla

D) Alexander Graham Bell

Cevap:C) Nikola Tesla

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ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz olarak Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?
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