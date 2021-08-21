Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz olarak Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz olarak Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz olarak Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?

A) Thomas Edison

B) Steve Jobs

C) Nikola Tesla

D) Alexander Graham Bell

Cevap:C) Nikola Tesla