Emre Büber kimdir? MasterChef Emre Büber nereli ve kaç yaşında?

MasterChef 2021 yarışmasında ana kadronun 15. yarışmacısı olmaya hak kazanan Emre Büber hayatı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Programı yakından takip edenler MasterChef Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte Emre Büber hayatı ve hakkında merak edilenleri…

MASTERCHEF EMRE BÜBER KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına Avusturya'dan katılan Büber, aslen Konyalıdır. MasterChef Emre 26 yaşındadır ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da dünyaya gelmiştir.

Aşçılık eğitimi almamış olan yarışmacı sektörde tecrübe kazanmıştır.

Emre Büber, Masterchef'e şampiyon olmak için geldiğini söylemiştir. Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de bununla beraber Avusturya'da doğmuş ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelmiştir.