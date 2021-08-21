Kod Adı Londra konusu nedir, oyuncuları kimler? Kod Adı Londra filmi bu akşam TV’de!

Kod Adı Londra filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Babak Najafi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Gerard Butler, Angela Bassett ve Morgan Freeman gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Daha önce izleyenler veya yeniden izlemek isteyenler için Kod Adı Londra konusu nedir, oyuncuları kimler?

KOD ADI LONDRA FİLMİ KONUSU

İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra'da düzenlenecek cenaze töreninde Banning'i (Gerard Butler) Başkan Asher'ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.

Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra'da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher'ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.

KOD ADI LONDRA FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett