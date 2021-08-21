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Giriş Tarihi: 21.8.2021 11:35 Son Güncelleme: 21.8.2021 11:36

Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? Tv8 20 Ağustos 2021 MasterChef 15. yarışmacı belli oldu!

Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? Tv8 20 Ağustos 2021 MasterChef 15. yarışmacı belli oldu!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölüm izleyiciyle buluşurken 15.yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini göstermeye devam eden yarışmacılar arasından sadece bir kişi seçilerek Masterchef 15.yarışmacısı oldu. İlk turda jüri şefler tarafından başarılı bulunan yarışmacılar arasından 1 tanesi en başarılı yaratıcılık yemeğine de imza atarak MasterChef ana kadrosunun 15. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Peki MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? Tv8 20 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?

Ekranların lezzet yarışması MasterChef Türkiye ana kadrosuna seçilmek için rekabet devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 42. Bölümünde ilk tur yemeği fish and chips oldu. En iyi balık tabağını yapmak için uğraşan yarışmacılardan Atakan, Melis, Mustafa, Emre, Rabia, Nejdet ve Yiğit bir üst tura yükseldi. Yarışmayı takip edenler ise "MasterChef ana kadroya kim girdi, 15. önlüğü kim aldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? Tv8 20 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve 15. Yarışmacı hakkında tüm detaylar şöyle;

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'in 20 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde düello oyunlarında rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar arasında ana kadroya girme mücadelesi yaşandı.

MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 15. yarışmacı açıklandı. Danilo, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tabağını daha çok beğendiği Emre Büber MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak 15. yarışmacısı oldu.

2021 MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 15 yarışmacı açıklandı. Diğer kalanlar için ise yemek yarışı sürüyor. İşte ana kadrodaki 15 yarışmacının isimleri...

1 - Fatma Polat

2 - Milhan Erdem

3 - Dilara Başaran

4 - İbrahim Cingözler

5 - Tunahan Ak

6 - Şükrü

7 - Hamza Mercimek

8 - Burcu Önal

9 - Görkem Demiral

10 - Hasan Biltekin

11 - Tahsin Küçük

12 - Eren Kaşıkçı

13 - Mert Yılmaz

14 - Safanur Bol

15 - Emre Büber

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Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? Tv8 20 Ağustos 2021 MasterChef 15. yarışmacı belli oldu!
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