Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? Tv8 20 Ağustos 2021 MasterChef 15. yarışmacı belli oldu!

Ekranların lezzet yarışması MasterChef Türkiye ana kadrosuna seçilmek için rekabet devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 42. Bölümünde ilk tur yemeği fish and chips oldu. En iyi balık tabağını yapmak için uğraşan yarışmacılardan Atakan, Melis, Mustafa, Emre, Rabia, Nejdet ve Yiğit bir üst tura yükseldi. Yarışmayı takip edenler ise "MasterChef ana kadroya kim girdi, 15. önlüğü kim aldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? Tv8 20 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?
MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve 15. Yarışmacı hakkında tüm detaylar şöyle;
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'in 20 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde düello oyunlarında rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar arasında ana kadroya girme mücadelesi yaşandı.
Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 15. yarışmacı açıklandı. Danilo, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tabağını daha çok beğendiği Emre Büber MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak 15. yarışmacısı oldu.
MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 15 yarışmacı açıklandı. Diğer kalanlar için ise yemek yarışı sürüyor. İşte ana kadrodaki 15 yarışmacının isimleri...
1 - Fatma Polat
2 - Milhan Erdem
3 - Dilara Başaran
4 - İbrahim Cingözler
5 - Tunahan Ak
6 - Şükrü
7 - Hamza Mercimek
8 - Burcu Önal
9 - Görkem Demiral
10 - Hasan Biltekin
11 - Tahsin Küçük
12 - Eren Kaşıkçı
13 - Mert Yılmaz
14 - Safanur Bol
15 - Emre Büber