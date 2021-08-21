Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? Tv8 20 Ağustos 2021 MasterChef 15. yarışmacı belli oldu!

Ekranların lezzet yarışması MasterChef Türkiye ana kadrosuna seçilmek için rekabet devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 42. Bölümünde ilk tur yemeği fish and chips oldu. En iyi balık tabağını yapmak için uğraşan yarışmacılardan Atakan, Melis, Mustafa, Emre, Rabia, Nejdet ve Yiğit bir üst tura yükseldi. Yarışmayı takip edenler ise "MasterChef ana kadroya kim girdi, 15. önlüğü kim aldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? Tv8 20 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve 15. Yarışmacı hakkında tüm detaylar şöyle;