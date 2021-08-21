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Giriş Tarihi: 21.8.2021 16:31

Mert Yılmaz kimdir? MasterChef Mert Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Mert Yılmaz kimdir? MasterChef Mert Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Masterchef yeni bölümleriyle ekrana gelirken yarışmacılardan Mert Yılmaz hayatı merak ediliyor. Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacının rekabetçi ruhu ekranlara yansıyor. Programı izleyenler veya yarışmacı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler MasterChef Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt arıyor. İşte Mert Yılmaz hayatı!

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacısı olarak seçilen Mert Yılmaz hayatı merak konusu oldu. Ana kadroya girmeye hak kazanan isimlerden biri Mert Yılmaz oldu. Mert Yılmaz, sekiz yıl boyunca seyahat etmiş ve dünyanın dört bir yanından yemek tarifleri öğrenmiştir.

MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR?

29 yaşında olan Mert Yılmaz, Los Angeles'ta özel bir catering firmasında aşçılık yapmış. Masterchef'e katılmak için Türkiye'ye gelmeden önce Los Angeles'te taksicilik yapan Mert Yılmaz, 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olmuştur.

Sonrasında mesleğe ara veren Mert Yılmaz, sekiz yıl boyunca seyahat etmiş ve dünyanın dört bir yanından yemek tarifleri öğrenmiştir.

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Mert Yılmaz kimdir? MasterChef Mert Yılmaz nereli ve kaç yaşında?
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