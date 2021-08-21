Takip İstanbul filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Taken 2 orijinal adı olan yapım aksiyon türüyle izleyici karşısına çıkacak. Gerilim aksiyon türünde izleyicinin karşına çıkacak olan Takip İstanbul filmi konusu ne? Takip İstanbul filmi oyuncuları kim?

TAKİP İSTANBUL KONUSU NE?

İlk filmde Bryan Mills'ın kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çetenin baş elemanının babası, bu sefer intikam için emekli CIA ajanının İstanbul'da tatil yapan karısını kaçırır. Kızının peşinde olduklarını anlayan Bryan Mills, bu sefer kızının yardımıyla ailesine zarar vermek isteyenleri birer birer avlama yoluna gider.

TAKİP İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen