Dalyan Köfte tarifi: Dalyan Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Dalyan Köfte tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Dalyan Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.
DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 1 kilogram dana kıyma
- 2 adet soğan(rendelenmiş)
- 1 su bardağı galeta unu
- 2 adet yumurta
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı pul biber
- 1 adet havuç(haşlanmış)
- 1 su bardağı bezelye(halanmış)
- 5 adet yumurta(haşlanmış, köftenin içine dolgu için)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1/2 su bardağı su
DALYAN KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Bir yoğurma kabına kıyma, soğan, yumurta, galeta unu, sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.
- İyice yoğurulan kıymayı pişirme kağıdının üzerine alın.
- Kıymayı rulo haline gelebilecek şekle getirin ve tam ortasına bir çukur açın.
- Açtığınız çukurun içerisine önce bezelyelerin yarısını ve haşlanmış uzun şeritler halinde kesilmiş havuçları yerleştirin.
- Haşlanmış, soğumuş yumurtaları da dik bir şekilde ortaya dizdikten sonra geri kalan bezelyeler ile boşlukları doldurun.
- Kıymayı, harcı kapatacak şekilde dikkatlice rulo haline getirin ve pişirme kağıdını kapatarak yuvarlayın ve kenarlarından kapatın.
- Üzerine bir kat daha pişirme kağıdı sardıktan sonra 200 derece fırında 45 dakika pişirin.
- 45 dakika sonunda köfteyi fırından çıkarın ve salçalı suyu köftenin üzerine, her yerine gelecek şekilde dökün ve yayın.
- Soslanan köfteyi 15 dakika daha fırına verin.
- Fırından çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.