Dalyan Köfte tarifi: Dalyan Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Dalyan Köfte tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Dalyan Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.

DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

1 kilogram dana kıyma

2 adet soğan(rendelenmiş)

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı pul biber

1 adet havuç(haşlanmış)

1 su bardağı bezelye(halanmış)

5 adet yumurta(haşlanmış, köftenin içine dolgu için)

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 su bardağı su

DALYAN KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?