İkimizin Sırrı 3. bölüm full izle! Alp kendini ateşe atıyor





İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Neva'nın test sonuçları olumlu çıkınca kızını kurtarmak için Alp'ten avans alır. Fakat hiçbir şey düşündüğü kadar kolay olmaz. Yasadışı işindeki anlaşması bozulan Korhan zor durumda kalınca Neva'yı daha da sıkıştırır. Neva eli silahlı adamlar arasında çaresiz kaldığında hiç ummadığı bir yerden yardım alır. Alp kendisini ateşin ortasına atmıştır.

Bu mücadele Alp ve Neva'yı yaklaştırırken Korhan ile Alp arasındaki tehlikeli bir savaşın başlangıcı olur.