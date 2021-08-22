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Giriş Tarihi: 23.8.2021 01:50 Son Güncelleme: 23.8.2021 01:50

İkimizin Sırrı 3. bölüm full izle! Alp kendini ateşe atıyor

İkimizin Sırrı 3. bölüm full izle! Alp kendini ateşe atıyor

ATV ekranlarında Pazar günleri yayınlanan İkimizin Sırrı dizisi 3. Bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Alp kendini ateşe atıyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “İkimizin Sırrı 3. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile İkimizin Sırrı 3. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

İkimizin Sırrı dizisi 3. bölümle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "İkimizin Sırrı 3. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜM FULL İZLE

ATV ile İkimizin Sırrı 3. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜM İZLE


İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Neva'nın test sonuçları olumlu çıkınca kızını kurtarmak için Alp'ten avans alır. Fakat hiçbir şey düşündüğü kadar kolay olmaz. Yasadışı işindeki anlaşması bozulan Korhan zor durumda kalınca Neva'yı daha da sıkıştırır. Neva eli silahlı adamlar arasında çaresiz kaldığında hiç ummadığı bir yerden yardım alır. Alp kendisini ateşin ortasına atmıştır.

Bu mücadele Alp ve Neva'yı yaklaştırırken Korhan ile Alp arasındaki tehlikeli bir savaşın başlangıcı olur.

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İkimizin Sırrı 3. bölüm full izle! Alp kendini ateşe atıyor
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