İkimizin Sırrı 3. bölüm full izle! Alp kendini ateşe atıyor

İkimizin Sırrı dizisi 3. bölümle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "İkimizin Sırrı 3. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile İkimizin Sırrı 3. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan linke tıklayarak son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
Neva'nın test sonuçları olumlu çıkınca kızını kurtarmak için Alp'ten avans alır. Fakat hiçbir şey düşündüğü kadar kolay olmaz. Yasadışı işindeki anlaşması bozulan Korhan zor durumda kalınca Neva'yı daha da sıkıştırır. Neva eli silahlı adamlar arasında çaresiz kaldığında hiç ummadığı bir yerden yardım alır. Alp kendisini ateşin ortasına atmıştır.
Bu mücadele Alp ve Neva'yı yaklaştırırken Korhan ile Alp arasındaki tehlikeli bir savaşın başlangıcı olur.