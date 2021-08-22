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Haberler Medya Haberleri MasterChef Sergen kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 23.8.2021 00:21 Son Güncelleme: 23.8.2021 00:21

MasterChef Sergen kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Sergen kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen kaç yaşında, aslen nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında 16. Ana kadro yarışmacısı seçilen Sergen Özen ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediyor. Merak konusu olan MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? soruları Sergen Özen'in MasterChef 2021'in 16. yarışmacısı olmaya hak kazanması sonrası merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen o soruların yanıtları

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda yarışan Sergen Özen, 25 yaşında. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hayatı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Sergen kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen kaç yaşında, aslen nereli?
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