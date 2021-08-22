MasterChef Sergen kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? soruları Sergen Özen'in MasterChef 2021'in 16. yarışmacısı olmaya hak kazanması sonrası merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen o soruların yanıtları

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda yarışan Sergen Özen, 25 yaşında. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hayatı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.