Müge Anlı yeni sezon başlayacağı tarih belli oldu! Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman?

Ağustos ayının sonlarına gelinirken Müge Anlı yeni sezon tarihi araştırılıyor. Geçtiğimiz sezonu Büyükşen çiftinin cinayetini aydınlatarak sonlandıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümleri bir süredir merak ediliyor. Programın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağı duyurulurken yeni bölüm tarihi de paylaşıldı. Peki, Müge Anlı yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak? İşte, Müge Anlı yeni sezon tarihi
Müge Anlı programın yeni sezon tarihini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla duyurdu.
Müge Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı.
Müge Anlı'nın ardından Tatlı Sert programının resmi hesabından da yayın tarihi paylaşıldı.
Buna göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak.