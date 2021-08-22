Müge Anlı yeni sezon başlayacağı tarih belli oldu! Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman?

Ağustos ayının sonlarına gelinirken Müge Anlı yeni sezon tarihi araştırılıyor. Geçtiğimiz sezonu Büyükşen çiftinin cinayetini aydınlatarak sonlandıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümleri bir süredir merak ediliyor. Programın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağı duyurulurken yeni bölüm tarihi de paylaşıldı. Peki, Müge Anlı yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak? İşte, Müge Anlı yeni sezon tarihi