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Giriş Tarihi: 22.8.2021 10:51

Müge Anlı yeni sezon başlayacağı tarih belli oldu! Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman?

Müge Anlı yeni sezon başlayacağı tarih belli oldu! Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman?

ATV ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başlayacağı tarih belli oldu. Bu noktada, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Programın resmi hesabından yapılan açıklamada, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağı belirtilirken yayın tarihi de duyuruldu. Peki, Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman olacak? İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon yayın tarihi

Ağustos ayının sonlarına gelinirken Müge Anlı yeni sezon tarihi araştırılıyor. Geçtiğimiz sezonu Büyükşen çiftinin cinayetini aydınlatarak sonlandıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümleri bir süredir merak ediliyor. Programın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağı duyurulurken yeni bölüm tarihi de paylaşıldı. Peki, Müge Anlı yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak? İşte, Müge Anlı yeni sezon tarihi

MÜGE ANLI'DAN YENİ SEZON PAYLAŞIMI

Müge Anlı programın yeni sezon tarihini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla duyurdu.

Müge Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Müge Anlı'nın ardından Tatlı Sert programının resmi hesabından da yayın tarihi paylaşıldı.

Buna göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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Müge Anlı yeni sezon başlayacağı tarih belli oldu! Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman?
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