Twitter’da #81921CB23227 kodu TT oldu! #81921CB23227 nedir?

Twitter'ın yeni özelliği, sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Kullanıcılar tarafından keşfetilen yeni özelliğe göre, #81921CB23227 etiketi ile bir paylaşım yapıldığında beğen butonuna tıklayan kullanıcılar yeni bir animasyon görüyor. Durum böyle olunca, #81921CB23227 kodu nedir konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

TWITTER #81921CB23227 KODU NEDİR?

#81921CB23227 etiketi ile atılan tweet'leri favoriye alınca, aşağıdaki animasyon çıkıyor.

Öyle ki, 81921CB23227 kodu, Twitter'daki trendler arasına girdi. Bu etiketi kullanarak yapılan her paylaşımda animasyon çıkıyor ve pek çok kullanıcı tarafından eğlenceli olarak gösteriliyor.