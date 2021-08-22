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Giriş Tarihi: 22.8.2021 13:35 Son Güncelleme: 22.8.2021 13:35

Twitter'da #81921CB23227 kodu TT oldu! #81921CB23227 nedir?

Twitter’da #81921CB23227 kodu TT oldu! #81921CB23227 nedir?

Twitter'ın yeni özelliği olan #81921CB23227 kodu, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bu noktada, #81921CB23227 kodu nedir konusuyla ilgili sorgulamalar da bir hayli arttı. Twitter'da #81921CB23227 kodu ile tweet gönderildiğinde farklı bir beğeni animasyonu ortaya çıktığı görüldü. Peki, Twitter #81921CB23227 kodu nedir ve nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

Twitter'ın yeni özelliği, sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Kullanıcılar tarafından keşfetilen yeni özelliğe göre, #81921CB23227 etiketi ile bir paylaşım yapıldığında beğen butonuna tıklayan kullanıcılar yeni bir animasyon görüyor. Durum böyle olunca, #81921CB23227 kodu nedir konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

TWITTER #81921CB23227 KODU NEDİR?

#81921CB23227 etiketi ile atılan tweet'leri favoriye alınca, aşağıdaki animasyon çıkıyor.

Öyle ki, 81921CB23227 kodu, Twitter'daki trendler arasına girdi. Bu etiketi kullanarak yapılan her paylaşımda animasyon çıkıyor ve pek çok kullanıcı tarafından eğlenceli olarak gösteriliyor.

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Twitter'da #81921CB23227 kodu TT oldu! #81921CB23227 nedir?
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