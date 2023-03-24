Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri 389 Hangi Ülkenin Kodu? +389 Nerenin Alan Kodu ve Telefon Numarası?
Giriş Tarihi: 24.3.2023 15:11 Son Güncelleme: 24.3.2023 15:11

389 Hangi Ülkenin Kodu? +389 Nerenin Alan Kodu ve Telefon Numarası?

389 Hangi Ülkenin Kodu? +389 Nerenin Alan Kodu ve Telefon Numarası?

Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Makedonya gibi ülkelere çalışmaya giden vatandaşların bir kısmı memleketlerine geri dönerken bir kısmı hala o ülkelerde hayatını devam ettiriyor. Türkiye'deki akrabalar ise yurt dışı alan kodlarını merak ediyor. 389 hangi ülkenin alan kodu sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Hem dolandırıcılık hem de cinsel manada telefon görüşmesi yapmak isteyen yabancı kişiler sizleri arayıp dolandırmak isteyebilir. Çağrı atıp geri dönmenizi bekleyen numaralara karşı ülkelerin alan kodlarını öğrenmek son derece önemli. Ayrıca yurt dışında yaşayan akrabalarınız sizi aradığında veya siz onları aradığınızda alan kodları oldukça önemli oluyor.

Yurt dışında en çok Türk'ün yaşadığı ülkeler arasında Makedonya'da yaşıyor. En çok Türk ise Makedonya'nın Üsküp, Manastır, Ohri, Gostivar, Köprülü ve İştip ilçelerinde yaşıyor.

389 ALAN KODU MAKEDONYA'YA AİT

Sizi yurt dışından arayan bir numara eğer 359 ile başlıyorsa Makedonya'dan arıyor demektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
389 Hangi Ülkenin Kodu? +389 Nerenin Alan Kodu ve Telefon Numarası?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA