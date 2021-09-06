6 Başlı Köpekbalığı filmi konusu ve oyuncuları: 6 Başlı Köpekbalığı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

6 Başlı Köpekbalığı filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Mark Atkins'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Brandon Auret, Thandi Sebe gibi isimler yer alıyor. Uzak bir adadaki kampa katılanların köpekbalıklarına karşı verdiği yaşam mücadelesinin anlatıldığı 6 Başlı Köpekbalığı filmi konusu nedir? 6 Başlı Köpekbalığı filmi oyuncuları kimler?

6 BAŞLI KÖPEKBALIĞI FİLMİ KONUSU

Uzak bir adadaki evlilik temel eğitim kampına katılanlar, altı başlı bir köpekbalığına karşı savaşmak zorunda kalır.

6 BAŞLI KÖPEKBALIĞI FİLMİ OYUNCULARI

Mark Atkins'in yönetmenliğini yaptığı başrolünde Brandon Auret'ın olduğu "6 Başlı Köpekbalığı" filmi TV'de ilk kez Kanal D'de!

Orijinal adı : 6 Headed Shark Attack

Yönetmen : Mark Atkins

Oyuncular : Brandon Auret, Thandi Sebe, Cord Newman