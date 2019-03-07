7 Mart Hadi İpucu sorusu cevabı: God Of War oyunundaki karakterler kimler? 19.30 Hadi1000gamer

7 Mart 19.30 Hadi İpucu sorusu cevabı belli oldu. Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve her yarışması yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen Hadi'nin bu akşamki bölümü oyuncular için geliyor. Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein'in sunumunu yapacağı 10 bin TL ödüllü yarışmanın ipucu sorusu cevabı yayınlandı. İşte Hadi İnstagram hesabından yapılan paylaşım: 'Konsol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri olan God of War'ı kimler oynuyor sevgili hadiciler? Peki, hikayesi yunan mitolojisine dayanan bu oyunun karakterlerini ne kadar tanıyorsunuz?' İşte 7 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI! GOD OF WAR KARAKTERİ KİMDİR?