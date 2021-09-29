Ada Masalı 15. bölüm full izle! Batu yeni planlar peşinde





ADA MASALI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Kırlangıç adası, ayrılıklara, kavuşmalara, yeni dostluklara ve herkesin hayatında bolca karmaşaya gebedir. Haziran ayrılık acısıyla yanıp kavrulmaktadır. Ancak bu ayrılık Haziran kadar Poyraz'ı etkilemiş gibi görünmemektedir. Haziran kendisi kadar acı çekmediğini düşündüğü Poyraz'ın fabrikayı da satışa çıkardığını öğrenince iyice sinir olur. Poyraz, Haziran ile bütün bağlarından kurtulmaya çalışıyor gibidir.

Yaşadığı ayrılığın üzerine bir de iş teklifi alması Haziran'ın kafasını iyice karıştırır. Sanki etrafındaki her şey ve herkes onu adadan uzaklaştırmaya çalışıyor gibidir. En çok da Poyraz… Bütün bunların bir tesadüf mü yoksa birinin planı mı olduğunu merak eder Haziran.

Diğer yandan Poyraz, Aliye'nin kendisinden gizli borçlarını ödediğini öğrenir. Bu hamle Aliye'nin hayrına sonuçlanmayacaktır.