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Giriş Tarihi: 14.9.2021 13:31

Ada Masalı yeni bölüm bu akşam Star TV’de! Haziran ve Poyraz engelleri kaldırmak istiyor!

Ada Masalı yeni bölüm bu akşam Star TV’de! Haziran ve Poyraz engelleri kaldırmak istiyor!

Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan (Haziran), Alp Navruz (Poyraz) rol aldığı dizide bu hafta Haziran ve Poyraz aşklarının karşısındaki tüm engelleri kaldırmaya kararlıdır. Bunun için de bu aşkın en büyük düşmanları olan İdil ve Batu’nun oyunlarını bozmaları ve onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaları gerekmektedir. Heyecan dolu anların yaşandığı dizi 13.bölümüyle ekrana gelecek. İşte Ada Masalı yeni bölüm fragmanı!

Ada Masalı yeni bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. İzmir'in Seferihisar ilçesinde çekilen dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında yayınlanmasıyla yapımı bekleyenler iyice heyecanlandı. Peki Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haziran ve Poyraz aşklarının karşısındaki tüm engelleri kaldırmaya kararlıdır. Bunun için de bu aşkın en büyük düşmanları olan İdil ve Batu'nun oyunlarını bozmaları ve onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaları gerekmektedir. İdil ve Batu'yu ayrıldıklarına inandırmak için adadaki herkesi, en yakınlarını bile bu ayrılığa ikna etmelidirler.

Ancak saklı gerçeklerin peşinde olan yalnızca Haziran ve Poyraz değildir. İdil ve Batu da kendilerine bir oyun oynanıp oynanmadığından emin olmak için harekete geçer. Attıkları her adımın onları bir tuzağa sürüklediğini fark etmezler bile. Alper, kendini Biricik'e affettirmeye çalışırken Melisa da yaptığı hatanın cezasını fazlasıyla çekiyor gibidir. Biricik ise ikisini kolay kolay affedeceğe benzememektedir.

Fatih ve Latif'in Selma ve Zeynep'in gönlünü kazanmak için attıkları adımlar her seferinde başlarına daha büyük dert açmaktadır. Haziran ve Poyraz, hiç beklemedikleri bir anda öğrendikleriyle sarsılacak, kendilerini büyük bir karar almaya zorlayacaklardır. Aşklarını ispat etmek için başka yolları kalmamıştır artık.

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Ada Masalı yeni bölüm bu akşam Star TV’de! Haziran ve Poyraz engelleri kaldırmak istiyor!
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