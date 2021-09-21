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Giriş Tarihi: 21.9.2021 13:05

Ada Masalı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak! Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?

Ada Masalı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak! Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında Salı akşamı yayınlanan Ada Masalı yeni bölüm bekleniyor. Başrollerini Ayça Ayşin ve Alp Navruz’un paylaştığı dizinin yeni bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Dizide Adaya iş sebebiyle gelen Haziran ile adalı Poyraz'ın hayatlarından kesitler sunulurken, aynı zamanda ikili arasında filizlenecek aşkın başlangıcı olan anlar da gözler önüne seriliyor. Peki Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?

Ada Masalı yeni bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. Bu hafta 14.bölümüyle ekrana gelen dizide Haziran ve Poyraz'ın aşkları bu kez büyük bir sınavın eşiğindedir. Zeynep ve Aliye'nin bu aşkın karşısında daha da şiddetle durmaları işleri zorlaştırmaktadır. Peki Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?

ADA MASALI 14.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haziran ve Poyraz'ın aşkları bu kez büyük bir sınavın eşiğindedir. Zeynep ve Aliye'nin bu aşkın karşısında daha da şiddetle durmaları işleri zorlaştırmaktadır. Haziran, bu aşk yüzünden Poyraz'ın babaannesiyle arasının bozulmasını istemez, Poyraz da Haziran'ın annesiyle bağlarını koparmasını istemez. Bu sebeple Poyraz, Zeynep'in, Haziran da Aliye'nin kalbini kazanmalıdır mutlaka…

İdil büyük bir yıkım içindedir. Batu ise aslında halinden memnundur. Ta ki hayatı beklenmedik bir misafirin gelişiyle kararana dek. Yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen Poyraz ve Haziran bir düşmana yardım ederken bulacaklardır kendilerini.

Öfkesi bir türlü dinmeyen Biricik, Melisa'ya bir darbe daha vurmaya hazırlanmaktadır. Alper de bir karar verme aşamasına yaklaşmaktadır adım adım… Vicdan azabıyla ezilen Melisa her şeyi kaybetmeye razı gelecektir ikisi için.

Başkalarının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmamaya çalıştıkça acı çeken Haziran ve Poyraz, bir arada kalmayı başarabilecek mi? Yoksa iki sevgili için tek bir çare mi kalmıştır?

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Ada Masalı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak! Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?
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