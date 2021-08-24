Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümde Haziran ve Poyraz yakınlaşıyor

Ada Masalı yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Salı akşamları izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Haziran, Poyraz'ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir. İşte Ada Masalı yeni bölümde yaşanacak detaylar…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Batu'nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratır. Batu, Zeynep tarafından ikiliyi ayırmak için görevlendirilmiştir. Batu sinsi planlarını hızlıca hayata geçirmeye başlar. İdil, Poyraz'a olan aşkından vazgeçmek üzereyken aklına gelen fikir ile yeniden harekete geçer. Bu sefer Poyraz'ı kendine aşık edeceğine emindir.

Haziran, Poyraz'ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir. Haziran, kendini kıskançlık krizlerinin ortasında bulur. Poyraz, Haziran'ın deniz korkusunu yenmek için ona yardımcı olur.

İkili her şeye rağmen birbirlerine olan aşklarını gizleyemezler. Haziran'ın tek bir isteği vardır. Poyraz'ın artık onu affetmesi. Acaba Poyraz, Haziran'ı affedecek midir?

Batu ve Poyraz karşı karşıya gelirler. Kavga kaçınılmazdır. Poyraz sinirlerine hakim olamaz. Başını büyük bir belaya sokar.