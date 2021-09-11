Ali Kundilli 2 filmi nerede çekildi? Ali Kundilli 2 filmi konusu ve oyuncuları

Cem Gelinoğlu'nun hayat verdiği Ali Kundilli karakterinin başından geçenleri konu edinen Ali Kundilli 2 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Ali Kundilli 2 filmi, 4 Mart 2016 tarihinde sinemalarda yayınlandı. Filmde eşinin isteği üzerine yollara düşen Ali'nin başına gelenler anlatılıyor. Ali Kundilli 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

ALİ KUNDULLİ 2 FİLMİ KONUSU

Büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali'den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirmiştir. Çocuğu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul'da değil, Ali'nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy'de doğurmak ister. Burada da şok edici istekleri bitmeyecek ve Ali çok komik durumlara düşecektir. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır…

ALİ KUNDULLİ 2 OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu

Zeynep Aktuğ

Sami Aksu

Ezgi Tombul

Hakan Bilgin

Ayşegül Atik

Emre Mutlu

Gülnihal Demir

Tamer Berke Sarıkaya

ALİ KUNDİLLİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Ali Kundilli 2 filminin bazı sahneleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilmişti.