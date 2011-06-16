Altın örümcekler sahiplerini buldu!

2010 yılının En İyi Web Sitesi Özel Ödülü www.ntvmsnbc.com ile Doğuş Yayın Grubu'nun oldu. Ntvmsnbc Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Yeşiltepe ödülü DorukNet Genel Müdürü Gökhan Erkman'dan aldı.

En İyi Erişilebilir Web Sitesi Özel Ödülü'nü www.garanti.com.tr ile Garanti Bankası kazandı. Ödül töreninde ayrıca 17 web tasarım ajansı ve interaktif ajans "Ajans Başarı Ödülü" aldı.

9. Altın Örümcek Web Ödülleri'nde toplam 35 kategoride ödüller dağıtıldı. 2010 yılının en iyi web siteleri ve internet teknolojileri alanındaki projeleri ödüllendirildi. Törende Türk Hava Yolları www.turkishairlines.com web sitesi ile En İyi Kurumsal Web Sitesi kategorisinde ödül alırken, Microsoft www.officeheryerde.com ile Bilgi Teknolojileri Donanım/Yazılım kategorisinde, www.gnctrkcll.com ile Turkcell Eğlence kategorisinde, www.yapikredi.com.tr ile Yapı Kredi Bankası İnternet Bankacılığı kategorisinde ödüle layık görüldü. TTNET www.ttnetvitamin.com.tr ile Eğitim alanında ödül alırken Biletix www.biletix.com ile E-ticaret kategorisinde ödül kazandı.

İnternet dünyası ve bilişim sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren coşkulu gecenin sunuculuğunu Yosi Mizrahi yaptı. Ünlü Siteleri kategorisinde Altın Örümcek Ödülü'nü www.tarkan.com ile Tarkan alırken, Sertab Erener gecenin sonunda verdiği konserle törene katılanlara müzik ziyafeti yaşattı.

50 jüri üyesi 35 kategoride 4800'ün üzerinde başvuru değerlendirdi

9.Altın Örümcek Web Ödülleri'nde 4800'ün üzerinde başvuru değerlendirmeye alındı. 50 kişiden oluşan ve bilişim, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı jüri üyeleri ön eleme, grup elemeleri ve final değerlendirmeleri olmak üzere üç aşamalı eleme sürecini gerçekleştirdiler. Başvurular toplam beş değerlendirme kriteri baz alınarak değerlendirildi. Bu kriterler; tasarım, içerik, özellik/işlevsellik, kullanılabilirlik, standart uygunluğu ve çapraz tarayıcı uygunluğu olarak belirlendi.

Altın Örümcek Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri

DorukNet Genel Müdürü Gökhan Erkman törende yaptığı konuşmada dokuz yıldır ara vermeden Altın Örümcek Web Ödülleri'ni düzenlendiklerini ve Altın Örümcek yarışmasının artık Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri haline geldiğini söyledi. Erkman, Türkiye'de web ve internet teknolojilerini kullanarak gerçekleştirilen başarılı projelerin tanıtılması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi konusunda en önemli platform olan Altın Örümcek Web Ödülleri'nin çok büyük bir organizasyon olduğunun altını çizerek özellikle jüri üyelerine, sponsorlara ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

DorukNet Pazarlama Müdürü Aslı Cem Avcılar, yarışmaya olan katılımın internet sektörünün Türkiye'de ulaştığı boyutun bir aynası olduğuna dikkat çekti. Altın Örümcek kapsamında jüri üyelerinin değerlendirmeleri yanı sıra Halk Oylaması uygulaması ile yarışmaya çok geniş kitlelerin de katkıda bulunması sağlandığını sözlerine ekledi.

Aslı Cem Avcılar, Halk Oylaması ile internet kullanıcılarının da organizasyona katılımının teşvik edildiğini ve beğenilerini duyurabilecekleri bir platform yaratıldığını söyledi. Bu sene Halk oylamasında 20 bin oy ile rekor kırıldığını söyledi.

9. Altın Örümcek Web Ödülleri'nin sponsorları arasında Sabah Gazetesi basın ana sponsoru, Macline, Newtech, Telepati Telekom ve Tele.com.tr basın sponsorları, Btnet.com.tr ve Kurumsalhaberler.com online medya sponsorları olarak yer aldılar. Ödül gecesi organizasyon BKM, canlı yayın sponsoru MedyaNova, radyo sponsoru Pal FM olurken, Botego, Figaro Concept, Özlem Kristal, Sevenice, Technotoday ve Visions destekleyenler, İmalathane ise web sponsoru arasında bulunuyor.

9.Altın Örümcek Web Ödülleri ile ilgili tüm detaylara www.altinorumcek.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kısaca Altın Örümcek

2002 yılından günümüze değin aralıksız olarak gerçekleştirilen ve geleneksel bir hale gelen Altın Örümcek Web Ödülleri'nin ana hedefi web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması. Altın Örümcek Web Ödülleri aynı zamanda bu alana yapılan yatırımları da özendirmeyi amaçlıyor. Web, internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında yetkin ve tecrübeli juri üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Altın Örümcek Türkiye'nin ilk ve tek Bağımsız web ödülleri organizasyonu olma özelliğini de taşıyor.