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Giriş Tarihi: 14.9.2021 22:08 Son Güncelleme: 14.9.2021 22:09

Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıktan ilk birkaç gün hangisiyle beslerler?

Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıktan ilk birkaç gün hangisiyle beslerler?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıktan ilk birkaç gün hangisiyle beslerler? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıktan ilk birkaç gün hangisiyle beslerler? şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıktan ilk birkaç gün hangisiyle beslerler? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıktan ilk birkaç gün hangisiyle beslerler? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıktan ilk birkaç gün hangisiyle beslerler?

A- Karınca
B- Yumurta atıkları
C- Solucan
D- Kuş Sütü (CEVAP)

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Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıktan ilk birkaç gün hangisiyle beslerler?
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