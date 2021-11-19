Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan "Aptalca sorular sorun eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.