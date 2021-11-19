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Haberler Medya Haberleri "Aptalca sorular sorun eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi kimdir?
Giriş Tarihi: 19.11.2021 23:17 Son Güncelleme: 19.11.2021 23:17

"Aptalca sorular sorun eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi kimdir?

Aptalca sorular sorun eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz sözünün sahibi kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan "Aptalca sorular sorun eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi kimdir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen "Aptalca sorular sorun eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi kimdir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan "Aptalca sorular sorun eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: "Aptalca sorular sorun eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi kimdir?

A- Alvan Feinstein (CEVAP)
B- Ted Reinstein
C- Albert Einstein
D- Alexander Weinstein

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"Aptalca sorular sorun eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi kimdir?
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