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Giriş Tarihi: 26.9.2021 23:27 Son Güncelleme: 26.9.2021 23:28

Arancini tarifi: MasterChef arancini nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Arancini tarifi: MasterChef arancini nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Danilo Şef tarafından hazırlanan ve eleme adaylarından istenen Arancini yemeği ile ilgili olarak yarışmayı izleyen ve evde hazırlamak isteyenler Arancini tarifi ile ilgili olarak “MasterChef arancini nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan MasterChef arancini nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları.

Arancini tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak MasterChef arancini nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Arancini tarifi ile MasterChef arancini nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtlarına bu başlık altından erişebilirsiniz.

ARANCİNİ TARİFİ: MASTERCHEF ARANCİNİ NASIL YAPILIR?

ARANCİNİ MALZEMELERİ

  • 500 gr Carnaroli veya Arborio pirinci
  • 40 ml zeytinyağı
  • 80 gr tereyağ
  • 1 adet orta boy soğan, çok ince doğranmış
  • 4 dal taze kekik, ayıklanmış
  • Birkaç dal safran
  • 2 adet defne yaprağı
  • 75 gr parmesan peyniri, rendelenmiş
  • 1500 ml sebze suyu veya tavuk suyu
  • 100 gram mozarella peyniri, küçük küp şeklinde kesilmiş
  • 300 gr panko ekmek kırıntısı, mümkün olandan kullanmak gerekli, neredeyse galeta unu kıvamında olacak
  • 2 adet yumurta
  • 100 gr un

ARANCİNİ NASIL YAPILIR?

Tereyağının yarısı ile zeytinyağını kalın tabanlı bir tencerede ısıtın, soğan, kekik ve defne yaprağı terletin. Bu sırada ayrı bir tencerede sebze veya tavuk suyunu ısıtıp, sıcak olarak muhafaza edin. Soğanlar transparan olup, yumuşayınca pirinci ekleyin ve iyice karışmasını sağlayın. Ancak unutmayın pirinci kırmadan doğru bir şekilde kavurmak gerekiyor. Sıcak sebze suyunu birer kepçe ekleyerek risotto'yu pişirin. Pirinç tamamen piştikten sonra, beklemiş risotto kıvamında, parmesan ve tereyağını ekleyip, bağlayın. Tuz ve karabiberini kontrol edin. Pişen risottoyu düz bir tepsiye yayarak soğutun. Soğuduktan sonra cevizden biraz daha büyük yuvarlaklar yaparak orta kısmından bastırın ve önceden hazırlanmış küp mozzerellayı ortasına koyun. Tamamen yuvarlayarak top haline getirin. Hazırladığınız topları 15-20 dakika buzdolabınızın difrizinde bekletin böylece paneleme işlemini daha kolay yapabilirsiniz. Arancinileri sırasıyla un, yumurta ve panko karışımında paneleyin ve derin yağda kızartın. Dilerseniz pane harcına rende parmesan da ekleyebilirsiniz.

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Arancini tarifi: MasterChef arancini nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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