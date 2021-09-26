Arancini tarifi: MasterChef arancini nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Arancini tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak MasterChef arancini nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Arancini tarifi ile MasterChef arancini nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtlarına bu başlık altından erişebilirsiniz.

ARANCİNİ TARİFİ: MASTERCHEF ARANCİNİ NASIL YAPILIR?

ARANCİNİ MALZEMELERİ

500 gr Carnaroli veya Arborio pirinci

40 ml zeytinyağı

80 gr tereyağ

1 adet orta boy soğan, çok ince doğranmış

4 dal taze kekik, ayıklanmış

Birkaç dal safran

2 adet defne yaprağı

75 gr parmesan peyniri, rendelenmiş

1500 ml sebze suyu veya tavuk suyu

100 gram mozarella peyniri, küçük küp şeklinde kesilmiş

300 gr panko ekmek kırıntısı, mümkün olandan kullanmak gerekli, neredeyse galeta unu kıvamında olacak

2 adet yumurta

100 gr un

ARANCİNİ NASIL YAPILIR?

Tereyağının yarısı ile zeytinyağını kalın tabanlı bir tencerede ısıtın, soğan, kekik ve defne yaprağı terletin. Bu sırada ayrı bir tencerede sebze veya tavuk suyunu ısıtıp, sıcak olarak muhafaza edin. Soğanlar transparan olup, yumuşayınca pirinci ekleyin ve iyice karışmasını sağlayın. Ancak unutmayın pirinci kırmadan doğru bir şekilde kavurmak gerekiyor. Sıcak sebze suyunu birer kepçe ekleyerek risotto'yu pişirin. Pirinç tamamen piştikten sonra, beklemiş risotto kıvamında, parmesan ve tereyağını ekleyip, bağlayın. Tuz ve karabiberini kontrol edin. Pişen risottoyu düz bir tepsiye yayarak soğutun. Soğuduktan sonra cevizden biraz daha büyük yuvarlaklar yaparak orta kısmından bastırın ve önceden hazırlanmış küp mozzerellayı ortasına koyun. Tamamen yuvarlayarak top haline getirin. Hazırladığınız topları 15-20 dakika buzdolabınızın difrizinde bekletin böylece paneleme işlemini daha kolay yapabilirsiniz. Arancinileri sırasıyla un, yumurta ve panko karışımında paneleyin ve derin yağda kızartın. Dilerseniz pane harcına rende parmesan da ekleyebilirsiniz.