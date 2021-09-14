Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Arapça'dan Türkçe'ye geçen salep kelimesinin kökeni nedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Arapça'dan Türkçe'ye geçen salep kelimesinin kökeni nedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.