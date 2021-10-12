Arapsaçı kavuması tarifi: Arapsaçı kavuması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Arapsaçı kavuması tarifi ile ilgili detayları merak edenler Arapsaçı kavuması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

ARAPSAÇI KAVUMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ARAPSAÇI KAVURMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 demet arapsaçı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

2 adet yumurta

Bir miktar tuz

Yarım çay bardağı su

ARAPSAÇI KAVURMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle iyice yıkayıp tozundan arındırdığımız bir demek arapsaçını ince ince doğrayacağız. İnce uç kısımlarının köklerine nazaran daha kalın doğranması gerekir, aksi halde uçların pişerken çabuk erir. Bu küçük püf noktasına dikkat ederek arapsaçını doğradıktan sonra artık pişirme kısmına geçebiliriz.

3 yemek kaşığı sıvı yağı pişirme tenceresine aldıktan sonra üzerine soğanları ekliyoruz. Soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavurmamız gerekiyor. Eğer soğanların daha hızlı kavrulmasını isterseniz bir miktar tuz ekleyerek kavurma sürecini hızlandırabilirsiniz. Soğanlar hafif pembeleştikten sonra 1 yemek kaşığı salçayı da üzerine ilave edeceğiz. Yaklaşık bir dakika kadar soğan ve salçayı birlikte kavurmamız gerekiyor.

Salça ve soğanlar kavrulduktan sonra önceden doğramış olduğumuz arapsaçını tencereye alacağız. İyice karıştırabilmek adına önce yarısını koyup karıştırıp sonrasında geri kalanı ilave etmek daha pratik olacaktır. Bundan sonrasında tenceremiz kısık ateşte pişirmeye devam edecek.

Üzerine yarım çay bardağı su ve 1 tatlı kaşığı pul biberi de üzerine ekledikten sonra yemeğimizi tekrar karıştıracağız. Ardından 2 adet yumurtayı da ekleyerek tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte pişmeye bırakacağız.

ZEYTİNYAĞLI ARAPSAÇININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Arapsaçı otunun dal ve köklerini ayırın. Kök kısımları temizledikten sonra bol su ile durulayın. Kullanacağınız arapsaçının taze olmasına özen gösterin. Pişirme işlemini hızlandırmak için, tencerenin içerisine bir tutam tuz ekleyin. Yemeğin suyu çok olursa, ocağın altını kısın ve kapağını aralık bir şekilde kapatın. Bu sayede buharlaşarak kıvamı daha lezzetli olacaktır.