Arapsaçı konusu: Arapsaçı oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?

Arapsaçı bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısında olacak. Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmenliğini yaptığı film, çıktığı yıl Türkiye'de birçok izleyici tarafından olumlu dönüşler aldı. Toplam 22 bin 856 kişinin izlediği filmin gişesi 271 bin 34 TL'dir. Beklentiler altında kalan Arapsaçı'nın çekildiği yerler ve vizyon tarihi merak ediliyor. İzleyiciler de Arapsaçı'nın konusu ne sorusunu soruyor.