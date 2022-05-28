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Giriş Tarihi: 28.5.2022 17:12

Arapsaçı konusu: Arapsaçı oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?

Arapsaçı konusu: Arapsaçı oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?

Arapsaçı bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Ömer Faruk Yardımcı’nın yönettiği film, komedi türündedir. İstanbul’un kırsalında yanlış anlaşılmalar ve farklı komedi unsurlarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. İzleyiciler Arapsaçı filminin konusu ve oyuncularını çok merak ediyor. Özellikle şive komedisi ve esprileriyle izleyicilere keyifli anla yaşatıyor. Peki, Arapsaçı nerede çekildi, vizyon tarihi ne? İşte detaylar…

Arapsaçı bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısında olacak. Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmenliğini yaptığı film, çıktığı yıl Türkiye'de birçok izleyici tarafından olumlu dönüşler aldı. Toplam 22 bin 856 kişinin izlediği filmin gişesi 271 bin 34 TL'dir. Beklentiler altında kalan Arapsaçı'nın çekildiği yerler ve vizyon tarihi merak ediliyor. İzleyiciler de Arapsaçı'nın konusu ne sorusunu soruyor.

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Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.

ARAPSAÇI OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever ve Açelya Topaloğlu yer alıyor.

ARAPSAÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin tamamı İstanbul'da çekildi.

ARAPSAÇI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin vizyon tarihi 2018'dir.

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Arapsaçı konusu: Arapsaçı oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?
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