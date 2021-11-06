Arka Sokaklar 602. bölüm full izle! Cemal, Sude’nin verdiği ifade ile gözaltına alınıyor





Ezgi, Cemal'in söyledikleri ve var olan deliller nedeniyle Cemal'e olan inancını kaybeder. Ekibimiz, tüm kanıtlar Cemal'i suçlu gösterse de olayın peşini bırakmaya niyetli değildir, fotoğrafçı Ufuk ve Sude'nin ailesi ile ilgili araştırma başlar.