Arka Sokaklar 602. bölüm full izle! Cemal, Sude’nin verdiği ifade ile gözaltına alınıyor

Arka Sokaklar dizisi 602. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki son bölüm gösterimini izlemek isteyenler "Arka Sokaklar 602. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
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Cemal, Sude'nin hastanede verdiği ifade nedeni ile Hüsnü ve müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Cemal ifadesinde tek hatırladığı şeyin Sude'nin evine girişi olduğunu söyler. Mevcut deliller Sude'nin ifadesini doğrular niteliktedir. Cemal, Ezgi'ye olay gecesi önce fotoğrafçı Ufuk'un sonra Sude'nin evine gittiğini itiraf eder.