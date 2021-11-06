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Giriş Tarihi: 6.11.2021 00:50 Son Güncelleme: 6.11.2021 00:50

Arka Sokaklar 602. bölüm full izle! Cemal, Sude’nin verdiği ifade ile gözaltına alınıyor

Arka Sokaklar 602. bölüm full izle! Cemal, Sude’nin verdiği ifade ile gözaltına alınıyor

Kanal D ekranlarında Cuma günleri yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 602. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin son bölümünde Cemal, Sude’nin verdiği ifade ile gözaltına alınıyor. Dizinin son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler “Arka Sokaklar 602. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kanal D ile Arka Sokaklar 602. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Arka Sokaklar dizisi 602. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki son bölüm gösterimini izlemek isteyenler "Arka Sokaklar 602. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ARKA SOKAKLAR 602. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D aracılığıyla Arka Sokaklar 602. son bölüm full izleme linki ve özetten detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Arka Sokaklar 602. son bölümün tamamını aşağıdaki link ile izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum



CEMAL, SUDE'NİN VERDİĞİ İFADE İLE GÖZALTINA ALINIR…

Cemal, Sude'nin hastanede verdiği ifade nedeni ile Hüsnü ve müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Cemal ifadesinde tek hatırladığı şeyin Sude'nin evine girişi olduğunu söyler. Mevcut deliller Sude'nin ifadesini doğrular niteliktedir. Cemal, Ezgi'ye olay gecesi önce fotoğrafçı Ufuk'un sonra Sude'nin evine gittiğini itiraf eder.



Ezgi, Cemal'in söyledikleri ve var olan deliller nedeniyle Cemal'e olan inancını kaybeder. Ekibimiz, tüm kanıtlar Cemal'i suçlu gösterse de olayın peşini bırakmaya niyetli değildir, fotoğrafçı Ufuk ve Sude'nin ailesi ile ilgili araştırma başlar.

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Arka Sokaklar 602. bölüm full izle! Cemal, Sude’nin verdiği ifade ile gözaltına alınıyor
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