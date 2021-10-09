Arka Sokaklar son bölüm full izle! Hakan, kirli işlerin içine mi giriyor?

Arka Sokaklar 598. bölümüyle Kanal D ekranlarında yer aldı. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Arka Sokaklar son bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Arka Sokaklar 598. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Arka Sokaklar 598. bölümün tamamını aşağıda yer alan link ile izleyebilirsiniz…
Ekip Bora'yı yakalamak için sıkı bir takip başlatır. Harun bir yandan kardeşi Bora'nın teslim olmasını isterken, diğer yandan işlediği suçu temizleme peşindedir. Harun, Bora'nın yakalanan adamlarını ortadan kaldırmak için insan kaçakçılığı yapan Rıdvan'a talimat verir. Rıdvan bu işi, kaçak yollar ile ülkemize gelen eski asker Hamit ile çözmek ister. Bora, saklandığı yerden Sude'yi takip etmeye devam eder.