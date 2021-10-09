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Giriş Tarihi: 9.10.2021 01:00 Son Güncelleme: 9.10.2021 01:01

Arka Sokaklar son bölüm full izle! Hakan, kirli işlerin içine mi giriyor?

Arka Sokaklar son bölüm full izle! Hakan, kirli işlerin içine mi giriyor?

Kanal D ekranlarında Cuma günleri yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 598. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde “Hakan, kirli işlerin içine mi giriyor?” sorusu merak konusu oluyor. Dizinin televizyon gösterimini kaçıranlar “Arka Sokaklar son bölüm full izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Arka Sokaklar son bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Arka Sokaklar 598. bölümüyle Kanal D ekranlarında yer aldı. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Arka Sokaklar son bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 598. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Arka Sokaklar 598. bölümün tamamını aşağıda yer alan link ile izleyebilirsiniz…

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum



ARKA SOKAKLAR 598. BÖLÜM ÖZETİ

Ekip Bora'yı yakalamak için sıkı bir takip başlatır. Harun bir yandan kardeşi Bora'nın teslim olmasını isterken, diğer yandan işlediği suçu temizleme peşindedir. Harun, Bora'nın yakalanan adamlarını ortadan kaldırmak için insan kaçakçılığı yapan Rıdvan'a talimat verir. Rıdvan bu işi, kaçak yollar ile ülkemize gelen eski asker Hamit ile çözmek ister. Bora, saklandığı yerden Sude'yi takip etmeye devam eder.


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Arka Sokaklar son bölüm full izle! Hakan, kirli işlerin içine mi giriyor?
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