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Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:50 Son Güncelleme: 24.8.2021 09:52

ATV'de Kalp Yarası 8. son bölüm izle: Kalp Yarası yeni bölüm izle ekranı!

ATV’de Kalp Yarası 8. son bölüm izle: Kalp Yarası yeni bölüm izle ekranı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası 8. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünde Ayşe ve Ferit arasındaki buzlar erimeye başlıyor. Dizinin televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler yoğun olarak “Kalp Yarası 8. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile Kalp Yarası 8. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Kalp Yarası, 8. son bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Kalp Yarası 8. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

KALP YARASI 8. BÖLÜM FULL İZLE

ATV ile Kalp Yarası dizisi 8. Bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Kalp Yarası dizisi 8. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

KALP YARASI 8. BÖLÜM İZLE | TIKLAYINIZ…



KALP YARASI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur. Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır.

Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır. Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir.



Duygularıyla baş edemeyen, öfkesi ve aşkı arasında gelip giden Yaman ise Hande tarafından reddedilmesi ile yanlış bir karara doğru sürüklenir. Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirir. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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ATV'de Kalp Yarası 8. son bölüm izle: Kalp Yarası yeni bölüm izle ekranı!
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