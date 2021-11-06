Aziz 1. bölüm full izle! Aziz’in hayatı Fransız Teğmen’i öldürmesiyle alt üst oluyor

Aziz 1. son bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki son bölüm gösterimini izlemek isteyenler "Aziz 1. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Show TV aracılığıyla Aziz 1. bölüm full izleme linki ve özetten detaylar şöyle;
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Aziz 1. bölümünde; Antakya'nın en büyük halı üreticisi Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz'in refah ve ışıltı dolu hayatı bir Fransız Teğmeni öldürmesiyle altüst olur. Şehri terk etmek zorunda kalan Aziz, geride ailesini ve büyük aşkı Dilruba'yı bırakır. Öldü sanılan Aziz'in iki yıl sonra şehre dönmesi ise hem Payidar ailesinin hem de şehrin kaderini değiştirecektir. Her şeye sıfır noktasından başlamak zorunda olan Aziz enkaza dönmüş hayatını toplamayı mı yoksa her şeyden uzak bir hayat kurmayı mı seçecektir?