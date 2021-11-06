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Giriş Tarihi: 6.11.2021 01:17 Son Güncelleme: 6.11.2021 01:18

Aziz 1. bölüm full izle! Aziz’in hayatı Fransız Teğmen’i öldürmesiyle alt üst oluyor

Aziz 1. bölüm full izle! Aziz’in hayatı Fransız Teğmen’i öldürmesiyle alt üst oluyor

Show TV ekranlarında yeni başlayan Aziz dizisi 1. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin ilk bölümünde Aziz’in hayatı Fransız Teğmen’i öldürmesiyle alt üst oluyor. Dizinin ilk bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler “Aziz 1. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Show TV ile Aziz 1. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Aziz 1. son bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki son bölüm gösterimini izlemek isteyenler "Aziz 1. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

AZİZ 1. BÖLÜM FULL İZLE

Show TV aracılığıyla Aziz 1. bölüm full izleme linki ve özetten detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Aziz 1. bölümün tamamını aşağıdaki link ile izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/aziz-sezon-1-bolum-1-izle/100225



AZİZ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Aziz 1. bölümünde; Antakya'nın en büyük halı üreticisi Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz'in refah ve ışıltı dolu hayatı bir Fransız Teğmeni öldürmesiyle altüst olur. Şehri terk etmek zorunda kalan Aziz, geride ailesini ve büyük aşkı Dilruba'yı bırakır. Öldü sanılan Aziz'in iki yıl sonra şehre dönmesi ise hem Payidar ailesinin hem de şehrin kaderini değiştirecektir. Her şeye sıfır noktasından başlamak zorunda olan Aziz enkaza dönmüş hayatını toplamayı mı yoksa her şeyden uzak bir hayat kurmayı mı seçecektir?

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Aziz 1. bölüm full izle! Aziz’in hayatı Fransız Teğmen’i öldürmesiyle alt üst oluyor
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